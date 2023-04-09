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MHP Hakkari Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Hakkari Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Hakkari Adayları!

MHP Hakkari Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Hakkari Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Hakkari Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Hakkari Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Hakkari Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Hakkari Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Hakkari Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Hakkari Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Hakkari Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Hakkari Adayları listesi ve detaylar….

MHP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Hakkari Milletvekili Aday listesi;

1 FATİH ÖZBEK

2 MURAT TAŞYÜREK

3 ULAŞ ALBAYRAK

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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