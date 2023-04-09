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MHP Gümüşhane Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Gümüşhane Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Gümüşhane Adayları!

MHP Gümüşhane Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Gümüşhane Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Gümüşhane Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Gümüşhane Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Gümüşhane Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Gümüşhane Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Gümüşhane Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Gümüşhane Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Gümüşhane Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Gümüşhane Adayları listesi ve detaylar….

MHP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Gümüşhane Milletvekili Aday listesi;

1 MUSA KÜÇÜK

2 BİROL TUĞLU

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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