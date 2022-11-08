Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek talebiyle HDP'yi ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkında söyleyecekleri merak ediliyor. Konu hakkında konuşacağını söyleyen Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, MHP Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? MHP Grup toplantısı bugün mü? MHP Grup toplantısı ne zaman başlayacak? MHP grup toplantısı canlı izle!

Mhp Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP ziyareti hakkında yapacağı konuşma vatandaşın gündeminde. Peki, MHP Grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? MHP Grup toplantısı bugün mü? MHP Grup toplantısı ne zaman başlayacak? MHP grup toplantısı canlı yayın izle! İşte detaylar...

MHP GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meclis'te gerçekleşecek olan toplantı 8 Kasım günü 10:45'te gerçekleşecek.

MHP GRUP TOPLANTISI CANLI İZLE!

MHP grup toplantısı canlı izleme linki haberimizin sonunda yer alıyor.

AK Parti yönetiminin, Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek talebiyle HDP'yi ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. HDP konusunda keskin kırmızı çizgileri bulunan Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu ziyaret hakkında ne düşündüğü büyük merak konusu olurken, konuyla ilgili görüştüğümüz MHP kaynakları "Herkes Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yapacağı konuşmayı beklesin" ifadelerini kullandı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.