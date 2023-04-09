MHP Giresun Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Giresun Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Giresun Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Giresun Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Giresun Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Giresun Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Giresun Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Giresun Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Giresun Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Giresun Adayları listesi ve detaylar….
MHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Giresun Milletvekili Aday listesi;
1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL
2 FATİH MEŞE
3 HAMİ PEKDEMİR
4 SALİH TÜRK