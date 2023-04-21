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MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 mayısa ulaşmanın gayreti içerisinde...

Genel Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 mayısa ulaşmanın gayreti içerisinde olmalıyız"ANKARA MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 mayısa ulaşmanın gayreti içerisinde olmalıyız"

ANKARA MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli, " Kaynaşmış, bütünleşmiş, hertürlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 mayısa ulaşmanın gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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