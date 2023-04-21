MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 mayısa ulaşmanın gayreti içerisinde...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 mayısa ulaşmanın gayreti içerisinde olmalıyız"ANKARA MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.