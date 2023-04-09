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MHP Gaziantep Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Gaziantep Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Gaziantep Adayları!

MHP Gaziantep Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Gaziantep Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Gaziantep Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Gaziantep Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Gaziantep Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Gaziantep Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Gaziantep Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Gaziantep Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Gaziantep Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Gaziantep Adayları listesi ve detaylar….

MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Gaziantep Milletvekili Aday listesi;

1 SERMET ATAY

2 MUSTAFA BOZGEYİK

3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN

4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ

5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI

6 ELİF ASLI ERCİHAN

7 AYŞEGÜL KÖROĞLU

8 ENDER ÖZKARSLIGİL

9 RAMAZAN YILDIZ

10 FATİH YUNUS

11 FAHRİ ÇEVİK

12 GÜRKAN KIRAÇ

13 AHMET DURMUŞ YILMAZ

14 ALPASLAN SAVAŞ

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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