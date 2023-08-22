MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz neden öldü? MHP Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz silahlı saldırıya uğradı
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MHP eski ilçe başkanlarından Köksal Kaçmaz neden vefat ettiği gündeme geliyor. MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz neden öldü merak ediliyor. Peki, MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz neden öldü? MHP Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz silahlı saldırıya uğradı!
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MHP EYÜPSULTAN ESKİ İLÇE BAŞKANI KÖKSAL KAÇMAZ NEDEN ÖLDÜ?
MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat sosyal medya hesanından Köksal Kaçmaz'ın vefatını paylaştı. MHP Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetti.