MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz neden öldü? MHP Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz silahlı saldırıya uğradı

MHP eski ilçe başkanlarından Köksal Kaçmaz neden vefat ettiği gündeme geliyor. MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz neden öldü merak ediliyor. Peki, MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz neden öldü? MHP Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz silahlı saldırıya uğradı!