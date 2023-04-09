MHP Eskişehir Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Eskişehir Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Eskişehir Adayları!
Gündem Haberleri
MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Eskişehir Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Eskişehir Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Eskişehir Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Eskişehir Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Eskişehir Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Eskişehir Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Eskişehir Adayları listesi ve detaylar….
MHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Eskişehir Milletvekili Aday listesi;
1 BÜLENT MAŞAOĞLU
2 LEMAN SİVRİ
3 MUHAMMED BAHADIR AYAS
4 MUSTAFA ENES SÜZEN
5 EMRE KARABACAK
6 OĞUZHAN ÜNAL