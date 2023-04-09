MHP Erzurum Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Erzurum Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Erzurum Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Erzurum Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Erzurum Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Erzurum Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Erzurum Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Erzurum Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Erzurum Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Erzurum Adayları listesi ve detaylar….
MHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Erzurum Milletvekili Aday listesi;
1 KAMİL AYDIN
2 MUHAMMET HANİFİ MACİT
3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU
4 NAİM KARATAŞ
5 MEHMET MUSA ÇAKIR
6 SİNAN DEMİRCİOĞLU