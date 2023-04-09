MHP Erzincan Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Erzincan Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Erzincan Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Erzincan Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Erzincan Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Erzincan Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Erzincan Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Erzincan Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Erzincan Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Erzincan Adayları listesi ve detaylar….
MHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Erzincan Milletvekili Aday listesi;
1 CEMİL YAVUZ AKSU
2 AZİZ GÜN