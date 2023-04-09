MHP Elazığ Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Elazığ Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Elazığ Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Elazığ Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Elazığ Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Elazığ Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Elazığ Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Elazığ Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Elazığ Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Elazığ Adayları listesi ve detaylar….
MHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Elazığ Milletvekili Aday listesi;
1 SEMİH IŞIKVER
2 OĞUZHAN DEMİR
3 HAKAN KUZU
4 YUNUS GENÇ
5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN