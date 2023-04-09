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MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Düzce Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları!

MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Düzce Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Düzce Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Düzce Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Düzce Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Düzce Adayları listesi ve detaylar….

MHP DÜZCE ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Düzce Milletvekili Aday listesi;

1 ÜMİT YILMAZ

2 RÜMEYSAATASEVEN

3 ÖMER ALBAYRAK

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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