MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı listesi;
1 HASAN ÖZMEN
2 AHMET GÜZEL
3 ZÜLKÜF ASLAN
4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU
5 FEYZİ YİĞİTKAN
6 İLKNUR YILMAZ
7 AHMET TUNCALP
8 MAHSUM YILMAZ
9ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ
10 GÖKALP KAYACAN
11 OKAN DEMİR
12 YUNUS BOSTAN