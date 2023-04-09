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MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları!

MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları!

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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Diyarbakır Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Diyarbakır Aday Adayları listesi ve detaylar….

MHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı listesi;

1 HASAN ÖZMEN

2 AHMET GÜZEL

3 ZÜLKÜF ASLAN

4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

5 FEYZİ YİĞİTKAN

6 İLKNUR YILMAZ

7 AHMET TUNCALP

8 MAHSUM YILMAZ

9ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

10 GÖKALP KAYACAN

11 OKAN DEMİR

12 YUNUS BOSTAN

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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