MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç kimdir?
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Mhp Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç, Can Gülmen İlköğretim Okulu'nda seçmen olarak kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanmasının ardından, aynı okuldaki 1012 No'lu sandıkta ikinci kez oy kullanmak istedi. Peki, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç kimdir?
Kocaeli'nde, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç'ın oy kullandıktan sonra aynı okulda ikinci kez oy kullanmaya çalışması vatandaşlar tarafından fark edildi. Sandık görevlileri, olayla ilgili tutanak tuttu. MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç kimdir?
MHP DİLOVASI İLÇE BAŞKAN VEKİLİ YÜCETAN DİLMAÇ KİMDİR?
Yücetan Dilmaç,MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili'dir. Kendisi hakkında bilgiler paylaşıldığında sayfamız güncellenecektir.
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