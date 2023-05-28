Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç kimdir?

Gündem Haberleri

Mhp Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç, Can Gülmen İlköğretim Okulu'nda seçmen olarak kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanmasının ardından, aynı okuldaki 1012 No'lu sandıkta ikinci kez oy kullanmak istedi. Peki, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç kimdir?

MHP ilçe başkanı, mükerrer oy kullanmaya çalışırken yakalandıMHP ilçe başkanı, mükerrer oy kullanmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli'nde, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç'ın oy kullandıktan sonra aynı okulda ikinci kez oy kullanmaya çalışması vatandaşlar tarafından fark edildi. Sandık görevlileri, olayla ilgili tutanak tuttu. MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç kimdir?

MHP DİLOVASI İLÇE BAŞKAN VEKİLİ YÜCETAN DİLMAÇ KİMDİR?

Yücetan Dilmaç,MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili'dir. Kendisi hakkında bilgiler paylaşıldığında sayfamız güncellenecektir.

Haberler.com - Gündem

MHP Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title