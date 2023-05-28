MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç kimdir?

Mhp Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç, Can Gülmen İlköğretim Okulu'nda seçmen olarak kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanmasının ardından, aynı okuldaki 1012 No'lu sandıkta ikinci kez oy kullanmak istedi. Peki, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç kimdir?