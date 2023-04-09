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MHP Denizli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Denizli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Denizli Aday Adayları!

MHP Denizli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Denizli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Denizli Aday Adayları!

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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Denizli Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Denizli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Denizli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Denizli Aday Adayları listesi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Denizli Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Denizli Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Denizli Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Denizli Aday Adayları listesi ve detaylar….

MHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Denizli Milletvekili Aday Adayı listesi;

1 FERUDUN ÜNAL

2 YUSUF GARİP

3 EBRU LEMAN KALKAN

4 EMRE ERDOĞAN

5 MEHMET ALTINTAŞ

6 RAŞİT ÖZDEMİR

7 HÜSEYİN YÜKLET

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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