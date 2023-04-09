MHP Çorum Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Çorum Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Çorum Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Çorum Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Çorum Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Çorum Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Çorum Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Çorum Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Çorum Milletvekili Aday Adayı listesi;
1 VAHİT KAYRICI
2 AHMET KURTBAŞ
3 İSMAİL LEK
4 METE ÇAKI