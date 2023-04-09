MHP Çanakkale Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Çanakkale Aday Adayları!

MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Çanakkale Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Çanakkale Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Çanakkale Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Çanakkale Aday Adayları listesi!