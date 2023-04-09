MHP Bursa 2. bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Bursa 2. bölge Aday Adayları!

MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Bursa 2. bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Bursa 2. bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bursa 2. bölge Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bursa 2. bölge Aday Adayları listesi!