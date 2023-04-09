MHP Bursa 1. bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Bursa 1. bölge Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Bursa 1. bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Bursa 1. bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bursa 1. bölge Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bursa 1. bölge Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Bursa 1. bölge Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Bursa 1. bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bursa 1. bölge Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bursa 1. bölge Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Bursa 1. bölge Milletvekili Aday Adayı listesi;
1 İSMET BÜYÜKATAMAN
2 AHMET BEYGİRCİ
3 YAŞAR TÜRK
4 KORKUT AKTAŞ
5 METİN ÇORAKLI
6 CANAN TARÇIN
7 RİDVAN KILIÇOĞLU
8 SUAT ERMİŞ
9 EROL COMART
10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ