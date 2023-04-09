MHP Burdur Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Burdur Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Burdur Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Burdur Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Burdur Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Burdur Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Burdur Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Burdur Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Burdur Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Burdur Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Burdur Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Burdur Milletvekili Aday Adayı listesi;
1 SERVET OLPAK
2 ANDAÇ ÖZDEMİR
3 ESMA ÖZDAŞLI