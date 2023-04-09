MHP Bolu Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bolu Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Bolu Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Bolu Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Bolu Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bolu Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bolu Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Bolu Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Bolu Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bolu Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bolu Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Bolu Milletvekili Aday Adayı listesi;
1 İSMAİL AKGÜL
2 RAHMİ AKSOY
3 MUHİTTİN ÖZEL