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MHP Bitlis Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bitlis Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Bitlis Aday Adayları!

MHP Bitlis Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bitlis Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Bitlis Aday Adayları!

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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Bitlis Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Bitlis Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bitlis Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bitlis Aday Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Bitlis Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Bitlis Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bitlis Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bitlis Aday Adayları listesi ve detaylar….

MHP BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Bitlis Milletvekili Aday Adayı listesi;

1- GÖKHAN İDİZ

2- OSMAN GÜLSAR

3- ABDULRAHİM ŞUBAŞI

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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