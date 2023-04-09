MHP Bilecik Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bilecik Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Bilecik Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Bilecik Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Bilecik Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bilecik Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bilecik Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Bilecik Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Bilecik Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Bilecik Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bilecik Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Bilecik Milletvekili Aday Adayı listesi;
1- İBRAHİM BAĞ
2- TACETTİN GÜVEN