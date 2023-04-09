MHP Batman Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Batman Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Batman Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Batman Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Batman Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Batman Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Batman Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Batman Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Batman Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Batman Adayları listesi ve detaylar….
MHP BATMAN ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Batman Milletvekili Aday listesi;
1 RECEP ÇELİKKAYA
2 TEKİN GÜÇLÜ
3 HÜSEYİN KAZAK
4 HAKAN ATALA
5 ALPEREN ÖZDEMİR