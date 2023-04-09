MHP Bartın Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Bartın Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Bartın Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Bartın Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Bartın Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Bartın Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bartın Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Bartın Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Bartın Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Bartın Adayları listesi ve detaylar….
MHP BARTIN ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Bartın Milletvekili Aday listesi;
1 CEMAL AKIN
2 SEZAİ HANGİŞİ