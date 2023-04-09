MHP Balıkesir Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Balıkesir Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Balıkesir Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Balıkesir Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Balıkesir Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Balıkesir Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Balıkesir Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Balıkesir Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Balıkesir Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Balıkesir Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Balıkesir Milletvekili Aday Adayı listesi;
1- EKREM GÖKAY YÜKSEL
2- HARUN ALGÜL
3- CEM ÖZIŞIKLIOĞLU
4- ABDULLAH SARBAY
5- İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU
6- NİHAT GEZERGİÇ
7- AYTEN SAK
8- ÖZKAN ÖZTÜRK
9- CEM KIVILCIM