MHP Aydın Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Aydın Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Aydın Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Aydın Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Aydın Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Aydın Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Aydın Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Aydın Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Aydın Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Aydın Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Aydın Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Aydın Milletvekili Aday Adayı listesi;
1- DENİZ DEPBOYLU
2- BURAK PEHLİVAN
3- YUSUF KEREMİT
4- BURHAN UÇAŞ
5- ETEM YEŞİLYURT
6- ÇETİN DURMAZ
7- OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU
8- CENGİZ ATASEVEN