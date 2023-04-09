MHP Ardahan Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Ardahan Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Ardahan Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Ardahan Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Ardahan Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Ardahan Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ardahan Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Ardahan Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Ardahan Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ardahan Adayları listesi ve detaylar….
MHP ARDAHAN ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Ardahan Milletvekili Aday listesi;
1 ONUR ÜMİT IŞIK
2 NURSEN OPALAY