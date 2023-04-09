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MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Antalya Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları!

MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Antalya Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları!

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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Antalya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Antalya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları listesi ve detaylar….

MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Antalya Milletvekili Aday listesi;

1- ABDURRAHMAN BAŞKAN

2-HİLMİ DURGUN

3- MUSTAFAAKSOY

4- YUSUF KELLELİ

5- FERHAT SARIBEK

6- İLKNUR FİDAN

7- OĞUZHAN ÇELİK

8- YAVUZ ÇAĞLAR

9- SERKAN ÖZTÜRK

10- ALİ ÇETİN

11- HAYATİ PEKER

12- ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU

13- İDRİS ÖZCAN

14- AHMET ALİ COŞKUN

15- MEHMET ALİ YALÇIN

16- MUSTAFA DORUATLI

17- KUTLUHAN TOZOĞLU

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

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