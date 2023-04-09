MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Antalya Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Antalya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Antalya Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Antalya Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Antalya Adayları listesi ve detaylar….
MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Antalya Milletvekili Aday listesi;
1- ABDURRAHMAN BAŞKAN
2-HİLMİ DURGUN
3- MUSTAFAAKSOY
4- YUSUF KELLELİ
5- FERHAT SARIBEK
6- İLKNUR FİDAN
7- OĞUZHAN ÇELİK
8- YAVUZ ÇAĞLAR
9- SERKAN ÖZTÜRK
10- ALİ ÇETİN
11- HAYATİ PEKER
12- ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU
13- İDRİS ÖZCAN
14- AHMET ALİ COŞKUN
15- MEHMET ALİ YALÇIN
16- MUSTAFA DORUATLI
17- KUTLUHAN TOZOĞLU