MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı listesi;
1- YAŞAR YILDIRIM
2- ERKAN HABERAL
3- SEÇKİN ODABAŞI
4- FATİH ÇETİNKAYA
5- ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
6- HAYRİYE AYDIN
7- ERDİNÇ ÖLMEZ
8- YAŞAR YUKARIKIR
9- BAHRİ BATUHAN KURBAN
10- HÜSEYİN YILMAZ
11- UĞUR SADIK
12- ÖZNUR ÖZEN