MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Ankara 2. Bölge Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ankara 2. Bölge Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Ankara 2. Bölge Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ankara 2. Bölge Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı listesi;
1- SADİR DURMAZ
2- ÖZGÜR BAYRAKTAR
3- NEVİN TAŞLIÇAY
4- AHMET SELİM YURDAKUL
5- CENGİZ ŞAHİN
6- TARKAN TOPER
7- EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
8- İLKAY UYAR KABA
9- ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
10- YUSUF TANIK
11- LEVENT UĞURLU