MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Ankara 1. Bölge Adayları!
Gündem Haberleri
MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ankara 1. Bölge Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ankara 1. Bölge Adayları listesi ve detaylar….
MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday listesi;
1- MEVLÜT KARAKAYA
2- ÖNDER KAHVECİ
3- EYYÜP YILDIZ
4- İBRAHİM ÇİFTÇİ
5- OĞUZ YILMAZ
6- LEVENT ÇAĞLANCI
7- ŞENİZ SEZGİN
8- YİĞİT YILMAZ
9- SULTAN POLAT
10- FUNDA GÜLERER
11- MURAT KARAKURT
12- AHMET KARAGÖZ
13- ADNAN YİRİK