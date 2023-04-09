MHP Amasya Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Amasya Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Amasya Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Amasya Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Amasya Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Amasya Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Amasya Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Amasya Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Amasya Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Amasya Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Amasya Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. İşte, MHP 2023 Amasya Milletvekili Aday Adayı listesi;
1- MEHMET SARI
2- MUSTAFA GÜÇYETMEZ
3- MURAT SUŞEHİRLİ