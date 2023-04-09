MHP Aksaray Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Aksaray Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Aksaray Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Aksaray Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Aksaray Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Aksaray Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Aksaray Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Aksaray Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Aksaray Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Aksaray Adayları listesi ve detaylar….
MHP AKSARAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Aksaray Milletvekili Aday listesi;
1 RAMAZAN KAŞLI
2 MUSTAFA ZAVLAK
3 ÇİĞDEM ER
4 FATİH DOĞAN