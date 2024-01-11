MHP Aksaray adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP Aksaray adayı kim?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aksaray Milletvekili Sadir Durmaz, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik" olarak yazılı açıklama yaptı. Böylece Mhp'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye Başkan adayı daha kesinleşti. Peki, MHP Aksaray adayı açıkladı mı? 2024 Yerel Seçim MHP Aksaray adayı kim?

MHP AKSARAY ADAYI AÇIKLADI MI?

8 İLDE DAHA MHP'NİN ADAYI BELLİ OLDU

Afyonkarahisar - Sezer Küçükyurt

Aksaray - İrfan Çıtak

Bolu - İlhan Durak

Gümüşhane - Vedat Soner Başer

Kırıkkale - Harun Ulusoy

Kırklareli - Derya Bulut

Sivas - Reha Kars

Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

MHP, dün de 14 ilin adayını açıklamıştı:

Manisa - Cengiz Ergün

Mersin - Serdar Soydan

Amasya - Bayram Çelik

Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt - Hükmü Pekmezci

Çankırı - İsmail Hakkı Esen

Erzincan - Bekir Aksun

Karabük - Rafet Vergili

Karaman - Savaş Kalaycı

Kastamonu - Yüksek Aydın

Kütahya - Alim Işık

Nevşehir - Adnan Doğu

Niğde - Hamdi Doğan

Osmaniye - İbrahim Çenet