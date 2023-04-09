MHP Ağrı Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Ağrı Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Ağrı Aday Adayları!
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MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Ağrı Milletvekili Aday Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Ağrı Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Ağrı Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ağrı Aday Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Ağrı Aday Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Ağrı Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Ağrı Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Ağrı Aday Adayları listesi ve detaylar….
MHP AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Ağrı Milletvekili Aday Adayı listesi;
1- SALİH EMİR MUTLUER
2- YASİN ÖZYALÇIN
3- KAHRAMAN HANBABA
4- İBRAHİM ARPACI