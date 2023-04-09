MHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? MHP 2023 Milletvekili Afyonkarahisar Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Afyonkarahisar Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Afyonkarahisar Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Afyonkarahisar Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Afyonkarahisar Adayları listesi ve detaylar….
MHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Afyonkarahisar Milletvekili Aday listesi;
1- MEHMET TAYTAK
2- YÜCEL GENÇ
3- MEHMET EMRE DEMİRAL
4- MEHMET HAKAN ÇOLPAN
5- İSMAİL AYDOĞUŞ
6- MUSTAFA GÜLLÜ