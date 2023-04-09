MHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adıyaman Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adıyaman Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Adıyaman Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adıyaman Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Adıyaman Adayları listesi ve detaylar….
MHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Adıyaman Milletvekili Aday listesi;
1- İSMAİL GÜMÜŞ
2- FEVZİ ÖZTÜRK
3- AHMET BİLGİÇ
4- ASİYE BULUNDU
5- SIRAÇ ASLAN