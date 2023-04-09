MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Adana Adayları!
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MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Adana Adayları listesi!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Adana Adayları listesi ve detaylar….
MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Adana Milletvekili Aday listesi;
1- MUHARREM VARLI
2- AYŞE SİBEL ERSOY
3- MUSTAFA İZGİOĞLU
4- FİRDEVS CİNGÖZLER
5- ALEV ATAŞ
6- UĞUR ÖZTÜRK
7- BÜNYAMİN AVCI
8- YUSUF BAŞ
9- ADEM GÜNDOĞAN
10- AHMET REHA YERLEŞEN
11- ZEKERİYA SİVEREKLİ
12- HAKAN UYKIZ
13- ATİLLA DUYGUN
14- MAHMUT TÜLEK
15- TUFAN BİLEN