Üye Girişi
Haberi Paylaş
MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Adana Adayları!

MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Adana Adayları!

Gündem Haberleri

MHP milletvekili adayı listesindeki isimler de yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte mercek altına alındı. Birçok kişi tarafından MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? Sorusu merak edilmekte. Peki, MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Adana Adayları listesi!

DEVA Partisi Seyhan İlçe Başkanı Halit Acı, görevinden istifa ettiDEVA Partisi Seyhan İlçe Başkanı Halit Acı, görevinden istifa etti
MHP Edirne Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Edirne Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Edirne Aday Adayları!MHP Edirne Milletvekili Aday Adayları kimler? 2023 MHP Edirne Milletvekili Aday Adaylarında kimler var? MHP 2023 Milletvekili Edirne Aday Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Adayları listesini araştırdı. Peki, MHP Adana Milletvekili Adayları kimler? 2023 MHP Adana Milletvekili Adaylarında kimler var? İşte MHP 2023 Milletvekili Adana Adayları listesi ve detaylar….

MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler milletvekili Adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Adana Milletvekili Aday listesi;

1- MUHARREM VARLI

2- AYŞE SİBEL ERSOY

3- MUSTAFA İZGİOĞLU

4- FİRDEVS CİNGÖZLER

5- ALEV ATAŞ

6- UĞUR ÖZTÜRK

7- BÜNYAMİN AVCI

8- YUSUF BAŞ

9- ADEM GÜNDOĞAN

10- AHMET REHA YERLEŞEN

11- ZEKERİYA SİVEREKLİ

12- HAKAN UYKIZ

13- ATİLLA DUYGUN

14- MAHMUT TÜLEK

15- TUFAN BİLEN

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Milletvekili Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title