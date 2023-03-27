MHP 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili tüm gelişmeler merak edilirken milletvekili aday adayları hakkında detaylı araştırmalar merak edildi. MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de mercek altına alındı. Peki, MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesinde kimler var? İşte, MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi.