MHP 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!
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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili tüm gelişmeler merak edilirken milletvekili aday adayları hakkında detaylı araştırmalar merak edildi. MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de mercek altına alındı. Peki, MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesinde kimler var? İşte, MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi.
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesini araştırdı. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi MHP aday adayları isim listesinde kimler var. İşte, il il MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi ve detaylar….
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi!
1- Ayhan Kahraman
2- Cem Hakkı Büyükhergül
3- Fatih Şahin
4- Metin Çoktu
5- Ömer Karatay
6- Abdulhakan Üçdal
7- Servet Yenitürk
8- Abdülaziz Gülbay
9- Yahya Cancan
10- Abdulselam Arvas
11- İzzet Şevketoğlu
12- Yusuf Kısa
13- Kadir Yıldız
14- Umut Oflas
15- Süleyman Aslan
16- Serpil Taşkıran