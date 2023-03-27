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MHP 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili tüm gelişmeler merak edilirken milletvekili aday adayları hakkında detaylı araştırmalar merak edildi. MHP milletvekili aday adayı listesindeki isimler de mercek altına alındı. Peki, MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesinde kimler var? İşte, MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesini araştırdı. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi MHP aday adayları isim listesinde kimler var. İşte, il il MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi ve detaylar….

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, MHP 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi!

1- Ayhan Kahraman

2- Cem Hakkı Büyükhergül

3- Fatih Şahin

4- Metin Çoktu

5- Ömer Karatay

6- Abdulhakan Üçdal

7- Servet Yenitürk

8- Abdülaziz Gülbay

9- Yahya Cancan

10- Abdulselam Arvas

11- İzzet Şevketoğlu

12- Yusuf Kısa

13- Kadir Yıldız

14- Umut Oflas

15- Süleyman Aslan

16- Serpil Taşkıran

Seçim Sonuçları

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