MHK hakem listesi açıklandı! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus neden yok?

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus MHK hakem listesinde neden yok sorusuna sporseverler yanıt aramaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarını yeniden belirledi. Yeni açıklanan TFF hakem listesi dikkat çekti. Çünkü listede Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi birçok hakem yer almadı. Peki,Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus neden yok? Cüneyt Çakır nerede, Cüneyt Çakır hakem listesinden neden yok, Fırat Aydınus hakem listesinde neden yok?

MHK HAKEM LİSTESİ

Tff,Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimler liste dışında kaldı.

Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirledi. Buna göre; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

CÜNEYT ÇAKIR NEDEN YOK

Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan Ligi'nde hakemlik kariyerine devam edeceği iddia edilmişti. Bu sebeple listede yer almadığı düşünülüyor.

GÖREV ALMAYACAK HAKEMLER

Cüneyt Çakır

Fırat Aydınus

Abdulkadir Bitigen

Suat Arslanboğa

Ali Palabıyık

Bahattin Şimşek

Tugay Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Burak Şeker

Mert Güzenge

Hüseyin Göçek

Halis Özkahya

Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev yapacak)

GÖREV ALACAK HAKEMLER

Yaşar Kemal Uğurlu Halil Umut Meler Atilla Karaoğlan Arda Kardeşler Erkan Özdamar Ümit Öztürk Mete Kalkavan Ali Şansalan Sarper Barış Saka Zorbay Küçük Yasin Kol Volkan Bayarslan Kadir Sağlam Mustafa Kürşad Filiz Çağdaş Altay Özgüç Türkalp Özgür Yankaya Emre Malok Erkan Engin

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