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MHK başkanı kim olacak? MHK başkanı belli oldu mu?

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Güven tazeleyen TFF'de başkan Mehmet Büyükekşi'nin seçeceği MHK başkanı ismi merak ediliyor. Futbolseverlerin gündeminde MHK başkanı kim olacak? MHK başkanı belli oldu mu? soruları yer aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den herkesi şaşırtan karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu getiriliyorTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den herkesi şaşırtan karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu getiriliyor

MHK başkanı kim olacak? MHK başkanı belli oldu mu? merak ediliyor. 3 hafta önce yapılan seçimlere tek aday olarak giren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, güven tazeleyerek yeni döneme başlamıştı.Merak edilenler arasında ise MHK başkanı kim olacak? MHK başkanı belli oldu mu? soruları aratılıyor.

Güven tazeleyen TFF'de başkan Mehmet Büyükekşi, MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor. İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Büyükekşi, MHK'nin yeni başkanı olarak Ahmet İbanoğlu'nu atayacak. İbanoğlu'nun ekibini belirleyerek hafta sonuna kadar Büyükekşi'ye sunacağı belirtildi.

Süper Lig hakemliği ve uzun yıllar Süper Lig gözlemciliği yapan İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.

Ahmet İbanoğlu, Denizli'de doğmuştur. İbanoğlu, Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürü görevini uzun seneler boyunca yerine getirmiştir. 1981 yılında ise TFF'de görevine başlamıştır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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