Milli Güvenlik Kurulu toplantı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan MGK toplantısı konusu nedir ve gündemde neler var soruları araştırılıyor. 28 Eylül 2023 MGK toplantısı saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milli Güvenlik Kurulu toplantısının konusu nedir?

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacaktır. MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısının konusu nedir merak ediliyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı katılacak. MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milli Güvenlik Kurulu toplantısının konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.

Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılacaktır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa katılım sağlayacaktır.

Metin Gürak

Ziya Cemal

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ NEDİR?

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok konu ele alınacak. Stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının konuşulması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.

Ayrıca toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler ve Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alacak.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerinin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki BM 78'inci Genel Kurulu toplantısının ardından yapılacak MGK'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamlaması antiterör operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınacak.

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