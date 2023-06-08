MGK toplantısı ne zaman? MGK toplantısı saat kaçta? MGK toplantısı bugün mü? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

MGK toplantısı ne zaman? MGK toplantısı saat kaçta? MGK toplantısı bugün mü? soruları araştırılıyor. Milli Güvenlik Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplanacak. Arama motorlarında ise MGK toplantısı ne zaman? MGK toplantısı saat kaçta? MGK toplantısı bugün mü? soruları araştırılıyor.

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milli Güvenlik Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplanıyor. Toplantı, aynı zamanda yeni Kabine'nin ilk MGK toplantısı olacak. Gündemde ise İsveç'in NATO üyeliği, sınırımızdaki terör örgütlerinin faaliyetleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler var. Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

MGK GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.

Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor