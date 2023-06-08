MGK toplantısı bitti mi? Milli Güvenlik Kurulu toplantısı kararları neler? MGK toplantısı açıklamaları ne?

MGK toplantısı bitti mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından MGK toplantısında alınan kararlar araştırılıyor. Peki, MGK toplantısı bitti mi? MGK toplantısı kararları neler? MGK toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

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Milli Güvenlik Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplandı. MGK toplantısı ne zaman bitecek merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından MGK toplantısında alınan kararlar araştırılıyor. Peki, MGK toplantısı bitti mi? MGK toplantısı kararları neler? MGK toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

MGK TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Milli Güvenlik Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplandı. 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

MGK TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. İlk maddede Türkiye Yüzyılı vurgusu dikkat çekerken terörle mücadele ile her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim, kararlılık ve başarı ile icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edildi. Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.