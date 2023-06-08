Milli Güvenlik Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplandı. Toplantıda Suriyeliler konusu masaya geldi Peki, MGK Suriyeleriler maddesi ne? Suriyeliler gidecek mi?

Son Dakika: Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yayınlanan bildiride Suriyelilerle ilgili de bir madde var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplandı. Beştepe'deki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısıydı. Suriyelilerin durumu da toplantının gündem maddelerinden biri oldu. MGK Suriyeleriler maddesi ne? Suriyeliler gidecek mi?

MGK SURİYELERİLER MADDESİ NE?

Milli Güvenlik Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplandı. 3 saat süren toplantının ardından yayınlanan bildiride "Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekilmiştir" ifadelerine yer verildi.