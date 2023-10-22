Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden SAIC bünyesinde yer alan MG'nin ürettiği en hızlı seri üretim otomobil olan MG4 Electric XPOWER, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni çift elektrikli motoru, yüksek performansı ve 4x4 sürüş dinamiği ile dikkat çeken bu elektrikli otomobil, 2 milyon 299 bin TL'lik fiyatıyla öne çıkıyor.

Bugüne kadar üretilen en hızlı MG modeli olan MG4 Electric XPOWER, 2 milyon 299 bin TL'lik fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden SAIC bünyesinde yer alan köklü İngiliz otomobil markası MG'nin ürettiği en hızlı seri üretim otomobil olan MG4 Electric XPOWER, Doğan Trend Otomotiv temsilciliğinde Türkiye yollarına çıktı.

MG4 XPOWER, yeni çift elektrikli motoru, 320 kW-435 HP güç ve 600 Nm tork değerleri ile ülkemizdeki en hızlı elektrikli otomobiller listesine eklendi. 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlayan elektrikli model, mevcut MG4'ün yol tutuş karakterini yüksek performans ve 4×4 sürüş dinamiği ile birleştiriyor.

Henüz ülkemize ulaşmadan premium süper spor otomobilleri yarışlarda geride bıraktığı videolarla büyük bir hayran kitlesi elde eden MG4 XPOWER, sadece kendine özel mat yeşil rengiyle de dikkatlari üzerine çekiyor. 18 inç alaşım spor jantları, özel renk fren kaliperleri ve siyah tavanı ile ortaya çıkan şık tasarımı, performansını destekleyen aerodinamik dizaynı ile uyum sağlıyor.

Nisan-Eylül 2023 arasında 1545 adet satışla Türkiye'de de dikkat çeken MG4 Electric, yeni versiyonuyla otomotiv pazarındaki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yarış otomobilleri ile ün yapan MG'nin yüksek performanslı otomobil pazarına dönüşünü simgeleyen MG4 XPOWER, pek çok özelliğiyle yeni bir kilometre taşı oluyor. Geleneksel ve gürütülü yüksek performanslı modellere çevre dostu ve sessiz bir sürüş alternatifi oluşturan MG4 Electric XPOWER, yüksek performans arayışı içinde olan kullanıcılara hitap ediyor. XPOWER ayrıca ödüllü MG4 ailesinin modern teknoloji ve donanım özelliklerinin yanı sıra EuroNcap'ten aldığı 5 yıldız sayesinde hız tutkusunu en güvenli haliyle sunuyor.

Gelmiş geçmiş en güçlü MG

MG4'ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 Electric XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip. Gelişmiş güç-aktarma sistemi, yüksek performanslı modellere rakip bir performans sunuyor. Ayrıca gücü etkin bir şekilde dağıtmak ve virajda sürücü katılımını en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş yeni teknolojik güncellemeler içeriyor. Yeni kalkış kontrolü işlevi performansa önemli katkılar sağlıyor. Bu sistemin etkisiyle yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlayabiliyor.

Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG'de kullanıma sunuluyor. Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü'ne sahip. Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve üstün sürüş dengesi sağlıyor. Yeniden ayarlanan yay ve amortisörler, daha sert viraj denge kolları ve daha keskin direksiyon olmak üzere yürüyen aksam kapsamlı bir şekilde güncellendi. Yüzde 25 oranında sertleştirilen süspansiyon sistemiyle de mevcut MG4 modellerinin beğenilen sürüş özellikleri yüksek performansa uyum sağlayabiliyor. MG'nin mühendislik ekibi, rejeneratif fren yazılımını da uygun koşullarda tek pedallı sürüşe izin verecek şekilde yeniden kalibre etti. Artırılmış fren gücü sayesinde MG4 XPOWER, 100-0 km/s durma mesafesini sadece 33,9 metrede gerçekleştiriyor. Bu fren performansında hava kanallı 345 mm'lik diskler kadar, yuvarlanma verimliliğinden ödün vermeden başarılı tutunma seviyeleri sunan yeni Bridgestone Turanza lastiklerin de payı var.