MG Türkiye Elektrikli Otomobil Pazarında Zirveye Yerleşti

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında satış rakamları açısından zirveye yerleşti. Temmuz ayında 1820 adetlik satışa imza atan MG, toplam satışının yüzde 41,64'ünü, bir başka deyişle 758 adedini elektrikli modelleriyle gerçekleştirdi. Bu satış rakamı da MG'ye temmuz ayının en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası unvanını kazandırdı. MG, yılın ilk 7 aylık döneminde de toplam 5 bin 94 adetlik satışla önemli bir başarıya imzasını attı. Markanın 7 aylık dönemde sattığı her 3 otomobilden biri (yüzde 33,31'i) elektrikli araçlardan oluştu. 7 aylık dönemde 1697 adet elektrikli MG modeli satılırken, bu rakamla marka pazardan yüzde 12,59 pay alarak zirvede yer aldı.

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında satış rakamları açısından zirveye yerleşti.

Temmuz ayında 1820 adetlik satışa imza atan MG, toplam satışının yüzde 41,64'ünü, bir başka deyişle 758 adedini elektrikli modelleriyle gerçekleştirdi. Bu satış rakamı da MG'ye temmuz ayının en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası unvanını kazandırdı.

Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal

MG, yılın ilk 7 aylık döneminde de toplam 5 bin 94 adetlik satışla önemli bir başarıya imzasını attı. Markanın 7 aylık dönemde sattığı her 3 otomobilden biri (yüzde 33,31'i) elektrikli araçlardan oluştu. 7 aylık dönemde 1697 adet elektrikli MG modeli satılırken, bu rakamla marka pazardan yüzde 12,59 pay alarak zirvede yer aldı. Yılbaşından bu yana performanslarının aydan aya artarak devam ettiğini söyleyen Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, "Tedarikte yaşadığımız sorunları aşıp bu alandaki gücümüzü artırdık ve önemli satış rakamlarına imza atmaya başladık. Temmuz ayıyla birlikte elektrikli araç pazarında liderliği elimize aldık. Tedarikte elde ettiğimiz gücü devam ettirerek bu liderliği sürdürülebilir bir hale getirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bir taraftan da müşterilerimize sunduğumuz hem satış hem de satış sonrası hizmetlerinde kaliteyi en üst seviyede tutmak için Türkiye genelinde bayi yatırımlarımız devam ediyor. Sene sonuna kadar MG deneyim noktalarımızın sayısını 32'ye çıkaracağız" dedi.

En çok tercih edilen MG4 oldu

Yılın ilk 7 aylık döneminde MG satışlarının 5 bin adedin üzerine çıktığına işaret eden Tibet Soysal, "Geçen yılı toplamda 1627 adet araç satışıyla tamamlamıştık. Bu senenin ilk 7 ayında ise geçen yılın toplamından 3 kat fazla araç satışı gerçekleştirdik. Yılbaşında ise 2023 toplamında MG markası için 5 bin adetlik satış hedefi koymuştuk. Henüz yılın ilk 7 ayında bu hedefi de aşmayı başardık. Yıl sonu için hedefimizi ikiye katlayarak 10 bin adedin üzeri olarak revize ettik. Bu rekorlara ulaşmada en önemli gücümüz birbirinden iddialı elektrikli modellerimiz oldu. İlk 7 aylık dönemde en çok satan elektrikli modelimiz 968 adetle MG4 oldu. Onu 724 adetlik satış rakamıyla MG ZS EV modeli takip etti. Ağustos ayında Marvel R modelinin de satışına başlayarak elektrikli araç pazarındaki iddiamızı daha da artıracağız" açıklamasında bulundu.

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