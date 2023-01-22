MG Türkiye'den satış başarısı

2021 yılında Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye'de temsil etmeye başladığı MG, 2022 yılında en çok satan İngiliz otomobil markası oldu.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, 2022 yılının en çok satan İngiliz otomobil markası unvanını kazanan MG'nin bu başarısını, "Çok rekabetçi olduğunu bildiğimiz otomotiv sektöründe köklü bir İngiliz markasının başarılar ile dolu yolculuğunu izlemek çok sevindirici. Kısa zamanda çokça başarıya imza atan tüm MG ekibini tebrik ediyoruz" diyerek kutladı.

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, "Hedeflerimize kısa süre içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hedeflere yenilerini ekleyerek markayı ve müşterilerimize sunduğumuz hizmeti ileri taşımayı önemsiyoruz. 2023 yılında elektrikli otomobillere gösterilen ilginin araç bulunurluğunun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Önemsediğimiz bulunurluk konusunu MG yetkilileri ile görüşerek bu yıla çok güzel hazırlandık. 2023 ilk çeyreğinde ürün ailemize ekleyeceğimiz yeni elektrikli modellerimiz ile seneye hızlı bir giriş yapacağız. Uzun süredir beklenen elektrikli ürün ailemizin en önemli özelliği her beğeniye ve ihtiyaca hitap edebilecek olması. 2023 yılında, satılacak olan her iki MG'den birinin elektrikli olmasını hedefliyoruz. Bu konuda yola erken çıkmış olmanın avantajını yaşıyoruz, elektrikli otomobiller konusundaki tecrübemizi müşteri deneyiminde fark yaratarak yansıtacağız. Yeni yıl için en önemli hedefimiz, elektrikli otomobil markaları arasında ilk 5'te yer almak" dedi.

Geniş ürün gamı

2022 yılında Avrupa'da satışlarını bir önceki yıla göre üç katına çıkaran MG markası, elektrikli otomobil pazarında önemli bir paya sahip. Türkiye'de ise 2021 yılından beri Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, yüzde 100 elektrikli ZS EV modelini satışa sunmasının ardından plug-in hibrit modeli E-HS'i de kullanıcıları ile buluşturdu. Marka, kullanıcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda hem elektrikli ZS EV hem de E-HS modellerinin benzinli alternatifini müşterilerine sundu. 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni elektrikli modelleri ile ürün gamını ikiye katlayacak olan MG markası, Avrupa'da kazanılan birçok ödülden sonra Türkiye için de atağa geçti.

Deneyim noktaları artıyor

2022 yılının MG markası için öne çıkan başlıklarından biri de Servis ve Deneyim Noktaları sayısındaki artış oldu. Hızla artan talebe cevap verebilmek için 2023 yılında da bu büyümeyi devam ettirecek olan marka, 16 ilde 23 Deneyim Noktası'na ulaşmayı hedefliyor.