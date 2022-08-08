MG satışları 1 milyona ulaştı

1924'te Morris Garages olarak kurulan ve sonraki yıllarda küresel motorsporları tarihine önemli katkılar sağlayan MG markası yüzüncü yılına yaklaşıyor.

Otomobil üreticisi kendi ülkesi Çin dışında kaydettiği yüksek satış adetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. MG'nin Çin dışındaki satışları 2007 yılından bu yana bir milyonu aştı. Bu, toplam MG satışlarının yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Bu rakamlarla MG, güçlü araştırma ve geliştirme yetenekleri ve güçlü pazar operasyonları sayesinde art arda üçüncü yıl "Çin'in Tek Marka Yurt Dışı Satış Şampiyonu" oldu.

MG bugün gelinen noktada dünyanın 84 ülkesinde araçlarını satıyor ve sosyal medyada dünya genelinde 6 milyon takipçiye sahip.

Yüzde 100 elektrikli modeli ZS EV ile ülkemize ayak basan MG, şarj edilebilir hibrit E-HS ve benzinli ZS modeli ile öne çıkıyor. Marka, ülkemizde de Doğan Trend Otomotiv'in çatısı altında 2021 yılında başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. 2022 yılına da hızlı bir giriş yapan MG, ülkemizde yılın ilk 6 ayında geçen seneye göre satışlarını yüzde 35 artırdı. Bu yıl içinde aileye katılacak 3 yeni model ile satış adetlerini çok daha yukarıya taşımayı hedefleyen MG, 2023 yılı başında MG4'ün de ürün gamına katılması ile C crossover segmentine de adım atacak.

MG ZS (EV)

MG ZS, Çin harici 1 milyonluk satış başarısına önemli bir katkı sağlıyor. Sıfır emisyonlu SUV, ilk satış yılında 15 binin üzerinde müşteriye ulaştı ve İngiltere, Norveç, İsveç, Hollanda ve Fransa'da üst sıralarda yer aldı. Ülkemizde ise 2021'de henüz ilk yılında, satışa çıktıktan sonra en çok satılan 3. elektrikli model olmayı başarmıştı.

MG ZS EV, aynı zamanda Euro NCAP'ten 5 yıldız alan alan B segmentindeki ilk tamamen elektrikli SUV oldu. Ayrıca Avustralya ANCAP güvenlik değerlendirmesinde maksimum 5 yıldıza ulaştı. Bunun dışında MG ZS EV, Belçika'daki Flaman Otomobil Birliği (VAB) tarafından 2021 Yılın Elektrikli Aile Otomobili ve İsveç'in önde gelen otomotiv dergisi Teknikens Värld tarafından 2022 Yılın Otomobili seçildi.

MG ZS, Mayıs 2022'de Avustralya, Şili ve diğer bazı ülkelerde SUV segmentinde ilk sırada yer aldı. Bunun dışında MG markası ilk çeyrekte Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan ve Katar gibi 18 ülkede ilk 10 marka arasında yer aldı.

Bir sonraki 1 milyona doğru

MG, küresel büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl içinde MG4 Electric pazara sunularak C crossover sınıfındaki eksik de tamamlanacak. MG4 Electric, MG'nin ürün hamlesi açısından küresel pazarlara yönelik stratejik bir model ve bir sonraki 1 milyon yurt dışı satışı hedefini destekleyecek.

SAIC Motor'un üstün mühendislik Ar-Ge ekibine, dünya genelindeki çok sayıda tasarım merkezinin iş birliğine ve küresel tedarik zincirine güvenen MG, her modele aynı küresel standartlar uyguluyor. Neredeyse tüm MG ürünleri, REACH ve E-MARK gibi katı Avrupa standartlarını karşılıyor. Yüksek güvenlik sertifikalarına sahip MG, standart 7 yıllık üretici garantisi sunuyor.